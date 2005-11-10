La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile

Il turno di campionato, quasi andato agli archivi, regala una certezza: l’Inter vince e convince. I nerazzurri restano al primo posto e si confermano la squadra da battere. Tra le possibili rivali, nonostante il primo 0-0 fatto registrare in questa Serie A, l’unica che trasmetta vibe da autentica antagonista resta la Roma di Gian Piero Gasperini.

Ne parliamo nel podcast di oggi di TuttoMercatoWeb.com, in compagnia di Ivan Cardia.

I giallorossi, complice l’espulsione di Malen, non sono riusciti a battere il Como, che a sua volta ha sprecato un’occasione. I lariani, da questo punto di vista, non hanno dato un colpo alla concorrenza in campionato. Juventus e Milan, viceversa, non escono dalle rispettive crisi, mentre al fianco dell’Inter c’è una Lazio che però non ha ambizioni da scudetto.

Sorride il Napoli, al momento troppo attardato per potersi davvero definire una squadra anti-Inter. Non resta che, appunto, la Roma. Di Dybala e non solo, oltre che di Malen: i giallorossi hanno comunque portato a casa un punto da una situazione molto difficile.