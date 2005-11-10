Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Salisburgo-Milan, le probabili formazioni: turnover per Amorim, chance dal 1' Camarda

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 06:06Probabili formazioni
15.10.2026 06:06Probabili formazioni
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Torna l'Europa League, con Salisburgo-Milan tra le partite più interessanti della 2^ giornata della League Phase. Trasferta decisamente ostica per i rossoneri, che però non possono permettersi ulteriori distrazioni dopo il ko all'esordio contro il Benfica. Appuntamento alle 18.45 alla Red Bull Arena di Salisburgo, dirige la sfida il Sig. Horatiu Fesnic.

Come arriva il Salisburgo

Rohl non dovrebbe cambiare di molto la formazione dell'ultimo turno di campionato. Il modulo scelto è il 4-2-3-1, con Fruchtl tra i pali e davanti una retroguardia con Lainer e Schmid ai lati di Boma e Drexler. La diga in mezzo al campo avrà come interpreti Kratzig e Barry, con Kitano qualche metro più avanti. Tra le linee anche l'ex Napoli Lindstrom e Vertessen, mentre il ruolo di riferimento avanzato verrà ricoperto da Konate.

Come arriva il Milan

Amorim, per gestire al meglio le forze in questo ottobre di fuoco con tanti impegni ravvicinati, dovrebbe operare diversi cambi rispetto alla formazione vista dall'inizio contro il Sassuolo. Nel 3-4-2-1 caro al tecnico portoghese, davanti a Maignan, potrebbe trovare spazio Tomori in una difesa completata da Gila e da un Pavlovic fresco di rinnovo. Chance per Bartesaghi sulla sinistra, con Moreira dall'altra parte mentre in mezzo agiranno Rabiot e Modric. Cisse giostrerà tra le linee insieme a Pulisic, a sostegno di Camarda che molto probabilmente darà un turno di riposo a Ramos.

Articoli correlati

Immagine news 1
Dalle township alla gloria: il Milan sfida Konaté. Che ha solo sfiorato l'Italia in carriera
Immagine news 2
Haaland senza freni: 61 reti in 60 partite di Champions, mai nessuno prolifico come lui
Immagine news 3
Milan, Pavlovic: "Modulo? Per me è tutto chiaro. Voglio vincere trofei"

Altre notizie Probabili formazioni

Oggi
Immagine news 1
06:12 Probabili formazioni
Celta Vigo-Juventus, le probabili formazioni: Woltemade favorito su Kolo Muani, dietro c'è Gatti
Immagine news 2
06:11 Probabili formazioni
Atalanta-Pafos, le probabili formazioni: la Dea cerca il riscatto europeo
Immagine news 3
06:06 Probabili formazioni
Salisburgo-Milan, le probabili formazioni: turnover per Amorim, chance dal 1' Camarda
Ieri
Immagine news 4
12:58 Probabili formazioni
Roma-Real Madrid, le probabili formazioni: Mou torna a casa, Malen sfida Mbappé
Immagine news 5
12:57 Probabili formazioni
Feyenoord-Como, le probabili formazioni: Fabregas punta su Nico Paz e Baturina dal 1'
martedì 13 ottobre
Immagine news 6
14:06 Probabili formazioniTMW
TMWVillarreal-Napoli, probabili formazioni: McTominay dal 1', Allegri conferma la difesa a 3
Immagine news 7
14:06 Probabili formazioniTMW
TMWInter-Club Brugge, probabili formazioni: Chivu coi titolarissimi, un dubbio per Leko
Immagine news 8
09:18 Probabili formazioni
Villarreal-Napoli, le probabili formazioni: Gilmour in mediana, Allegri cambia tra i pali
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Roma, una beffa tanto dolorosa quanto ingiusta. Gasperini questa volta ha sbagliato i cambi e nel clamoroso ko c'è anche del suo. Le italiane in Champions sono un disastro: Marotta pensa davvero di colmare il gap con le big solo con lo stadio?
Primo piano
Immagine top news n.0 Altro che Endrick, nel Real sta esplodendo Carlos Espí. E la Serie A si mangia le mani...
Immagine top news n.1 Celta Vigo-Juventus, le probabili formazioni: Woltemade favorito su Kolo Muani, dietro c'è Gatti
Immagine top news n.2 Atalanta-Pafos, le probabili formazioni: la Dea cerca il riscatto europeo
Immagine top news n.3 Salisburgo-Milan, le probabili formazioni: turnover per Amorim, chance dal 1' Camarda
Immagine top news n.4 Mourinho, Endrick e Rudiger fanno piangere Roma. Pazzesca rimonta del Real Madrid
Immagine top news n.5 Spalletti: “Ho tante cose da venirmi a prendere”. Juve, test Celta Vigo per sognare in Europa
Immagine top news n.6 "Sapevo già tutto dalla Juve". Amorim e l'avvicinamento a un Salisburgo-Milan teso
Immagine top news n.7 Gollini: "Difficile spiegare un blackout così, per 80 minuti ho visto una grande Roma"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.2 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.3 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.4 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Chivu, i motivi dell'involuzione dell'Inter in Champions secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Mussa: "Inter, involuzione in Champions. E i motivi sono diversi"
Immagine news Serie A n.3 Paganin sull’Inter: “Troppo superficiale, mai percepita così come contro il Brugge”
Serie A
Immagine box news Serie A Atalanta, come gestirà il turnover Sarri in Conference? Di solito sceglie i suoi fedelissimi
Immagine box news Serie A Altro che Endrick, nel Real sta esplodendo Carlos Espí. E la Serie A si mangia le mani...
Immagine box news Serie A Dalle township alla gloria: il Milan sfida Konaté. Che ha solo sfiorato l'Italia in carriera
Immagine box news Serie A Roma rimontata dal Real, l'analisi di Malen: "Sono molto deluso, 82 minuti non sono bastati"
Immagine box news Serie A Atalanta, oggi comincia la Conference League: obiettivo confermarsi protagonista
Immagine box news Serie A Como, l'Europa non fa sconti: il parafulmine Cesc e un ko che può far bene
Serie B
Immagine box news Serie B Virtus Entella, si ferma il centrale Marconi: lesione al retto femorale. La situazione
Immagine box news Serie B Avellino, via libera alla trasferta a Cesena: a disposizione 2500 biglietti per il settore ospiti
Immagine box news Serie B Catanzaro, i club dei tifosi si schierano: "Crediamo nel progetto, ma serve una svolta"
Immagine box news Serie B Modena, Santoro: "C'è un entusiasmo diverso. Belotti? Un esempio e uno stimolo enormi"
Immagine box news Serie B Padova, tegola in attacco per Calabro: dovrà fare a meno di Caprari con la Virtus Entella
Immagine box news Serie B Cremonese, Nasti: "Non sono ossessionato dal gol. Palermo e Verona le favorite"
Serie C
Immagine box news Serie C Altamura, Raffaele si presenta: "Serve pazienza, ma possiamo toglierci delle soddisfazioni"
Immagine box news Serie C Spezia, Zilli e Cancellieri: "Ravenna? Sarà tosta, ma andremo là per vincere"
Immagine box news Serie C Ravenna, Braida: "Con lo Spezia importante non perdere. Il campionato è molto lungo"
Immagine box news Serie C Altamura, ecco il nuovo tecnico: ha firmato Giuseppe Raffaele. Contratto fino al '28
Immagine box news Serie C Serie C, il Latina si impone nel 'derby nerazzurro': 2-0 all'Atalanta U23 nel recupero
Immagine box news Serie C Bari, venerdì l'incontro tra Marino e il Comitato di Garanzia: focus sulla cessione del club
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Immagine box news Calcio femminile La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Inglesi pigliatutto? Si spera di no… Intanto nuovo appuntamento con Sportissimo!
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
15 ottobre 2017, Icardi diventa il padrone del Derby: tripletta al Milan e Spalletti sorride
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 6ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio