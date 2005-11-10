Salisburgo-Milan, le probabili formazioni: turnover per Amorim, chance dal 1' Camarda

Torna l'Europa League, con Salisburgo-Milan tra le partite più interessanti della 2^ giornata della League Phase. Trasferta decisamente ostica per i rossoneri, che però non possono permettersi ulteriori distrazioni dopo il ko all'esordio contro il Benfica. Appuntamento alle 18.45 alla Red Bull Arena di Salisburgo, dirige la sfida il Sig. Horatiu Fesnic.

Come arriva il Salisburgo

Rohl non dovrebbe cambiare di molto la formazione dell'ultimo turno di campionato. Il modulo scelto è il 4-2-3-1, con Fruchtl tra i pali e davanti una retroguardia con Lainer e Schmid ai lati di Boma e Drexler. La diga in mezzo al campo avrà come interpreti Kratzig e Barry, con Kitano qualche metro più avanti. Tra le linee anche l'ex Napoli Lindstrom e Vertessen, mentre il ruolo di riferimento avanzato verrà ricoperto da Konate.

Come arriva il Milan

Amorim, per gestire al meglio le forze in questo ottobre di fuoco con tanti impegni ravvicinati, dovrebbe operare diversi cambi rispetto alla formazione vista dall'inizio contro il Sassuolo. Nel 3-4-2-1 caro al tecnico portoghese, davanti a Maignan, potrebbe trovare spazio Tomori in una difesa completata da Gila e da un Pavlovic fresco di rinnovo. Chance per Bartesaghi sulla sinistra, con Moreira dall'altra parte mentre in mezzo agiranno Rabiot e Modric. Cisse giostrerà tra le linee insieme a Pulisic, a sostegno di Camarda che molto probabilmente darà un turno di riposo a Ramos.