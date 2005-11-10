Se leggete cosa ha detto Amorim sembra che il Milan abbia perso

Il Milan ha vinto la sua prima partita in Europa League, rimettendosi in carreggiata dopo lo sciagurato esordio contro il Benfica. Lo 0-4 di Salisburgo, però, non ha convinto del tutto Ruben Amorim. Anzi, secondo il tecnico rossonero, la partita non è stata eccezionale ed è il risultato che la arrotonda positivamente: “In altre parttite abbiamo avuto più controllo, ma oggi (ieri, ndr) siamo riusciti a fare gol. Penso che a livello di prestazione generale abbiamo disputato partite migliori, ma poi si guarda solo il risultato. Però ovviamente sono contento della vittoria. Penso che in altre partite abbiamo giocato meglio, da squadra. A Salisburgo abbiamo giocato bene, ma in alcune situazioni, se loro fossero stati più precisi, ci avrebbero fatto gol. Abbiamo perso qualche pallone davanti alla nostra area, abbiamo avuto qualche problema in costruzione: c'è da lavorare”. La mentalità è quella giusta: vietato esaltarsi, vietato pensare che tutto sia risolto, vietato fare sogni dannosi. L’unica strada per continuare a crescere è lavorare con serenità.

LE NOTIZIE POSITIVE

Anche la sua faccia durante le interviste diceva tutto: lo si è visto più sereno in volto in altre occasioni, dove magari la vittoria o non è arrivata o c’è stata senza una prestazione così dominante a supporto. Sta di fatto che, al di là di tutte le analisi, il match di ieri porta in dote al Milan tante notizie positive: oltre ai primi tre punti della classifica, c’è da segnalare la storia tripletta di Cisse (italiano più giovane di sempre a riuscirci in Europa) e l’ottima prova di alcune alternative come Hutchinson e Jashari.