Salisburgo-Milan 0-4, il tecnico Rohl non cerca scuse: "Solo complimenti ai rossoneri"

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Danny Rohl, allenatore del Salisbugo, dopo la sconfitta di oggi in Europa League contro il Milan.

"Secondo me è una sconfitta meritata. Ha fatto vedere la grande qualità di questo Milan, Abbiamo iniziato bene, abbiamo recuperato qualche pallone ma non siamo stati efficaci sotto pota. Nel secondo tempo grande occasione da parte nostra, poi loro in contropiede fanno il 3 a 0. Possiamo solo fare i complimenti all'avversario. Potevamo fare almeno un gol".

Come vede le prossime partite?

"Noi cercheremo di vincere ovviamente le prossime partite. Vedremo una reazione della squadra. Abbiamo imparato tanto oggi, delle lezioni che utilizzeremo per le prossime partite".

Si sapeva prima che il Milan sarebbe stata la favorita: cosa è mancato?

"Devo dire che noi, anche se abbiamo subito gol, abbiamo lottato, recuperato palloni. Non abbiamo creato abbastanza, non siamo stati ben organizzati sulle fasce. Adesso dobbiamo migliorare, fare meglio, perché a questo livello se fai degli errori ti puniscono subito".

Ha imparato qualcosa da questa partita, ma cosa?

"Abbiamo visto un Milan che è ripartito molto bene, sono stati molto veloci, soprattutto in attacco, senza errori. Grande prestazione da parte loro. Sono riusciti anche a controllare il ritmo, anche quando abbiamo subito 3 a 0, potevamo rallentare. Piccoli dettagli, momenti. Possiamo solo fargli i complimenti. Tutto questo è mancato a noi. È stato un passo in avanti, un'esperienza che gli servirà. Per noi questo ci aiuta, a migliorarci. Siamo delusi, ma adesso ci concentriamo sul campionato. Grazie anche ai tifosi, oggi è stato bello".

Sei stati impressionato da Cisse e dagli altri giovani ragazzi che hanno giocato nel Milan?

"Si è visto oggi Cisse, che ha fatto tre gol. Gli altri giovani, gli altri talenti, la strada del Milan è quella di sviluppare talenti giovani, ed abbiamo visto oggi che possono fare la differenza. Sono sempre pronti, hanno tanta qualità. Auguro il meglio al Milan".

Nei paesi come l'Austria è sempre difficile affrontare squadre di campionati più importanti

"In questo momento si può dire che il Milan, oggi, ha giocato su un altro livello. Per noi, dobbiamo far vedere, giocar, fare una partita perfetta per affrontare queste squadre forti. La nostra sfida è questa, vogliamo essere più pericolosi ma sono ottimista per il futuro. Noi vogliamo arrivare a questo punto per creare anche problemi come il Milan".