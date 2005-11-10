Milan, Bartesaghi: "Ho sempre più voglia di giocare titolare. Camarda? Il gol arriverà"

Arrivano altre dichiarazioni dalla mix zone della 'RedBull Arena' da parte di Davide Bartesaghi, laterale del Milan la vittoria nella trasferta di Europa League in casa del Salisburgo per 4-0. Ecco quanto riportato da MilanNews:

Quanta voglia avevi di dimostrare che puoi giocare titolare in questa squadra?

“Tanta. La voglia c’è sempre stata, anche nei momenti difficili. Anzi, lì ce n’è sempre di più, perché nei momenti difficili bisogna tirare fuori sempre qualcosa in più e sono contento della serata che ho vissuto”.

Come valuti la prestazione di Camarda?

“Francesco sappiamo tutti che è un grande giocatore, gli siamo tutti vicini ed il gol arriverà”.

Tanti aspettavano Bartesaghi titolare… Ora non esci più?

“Io faccio del mio meglio per restare, ma se c’è competitività è meglio. Più si gioca e più c’è competitività e meglio è per entrambi (lui ed Estupinan, ndr). Bisogna dare il massimo per guadagnarsi il posto”.