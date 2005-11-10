Milan, Bartesaghi celebra Cisse: "È un fenomeno ma lo aveva già dimostrato in Nazionale"
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Luca Bargellini
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15.10.2026 22:52Serie A
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Davide Bartesaghi, laterale del Milan uscito vittorioso dalla trasferta di Europa League in casa del Salisburgo per 4-0 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset dalla mix zone della 'RedBull Arena':
"Abbiamo fatto un'ottima partita, ma c'è ancora da migliorare. Una volta che la riguarderemo studieremo in cosa migliorare. La spensieratezza per noi è importante, giocando liberi di testa le giocate arrivano e i risultati di conseguenza.
Cisse è un fenomeno? Si ma non serve che lo dica io. Lo ha dimostrato anche in Nazionale"
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