Carica Iuliano, una nuova Juve per Spalletti. QS: "L'ex difensore vota per una rifondazione"

"Carica Iuliano: 'Una nuova Juve per Spalletti'" scrive il QS in prima pagina quest'oggi. L'ex difensore vota per una rifondazione della rosa bianconera in vista della nuova stagione, partendo però dalla conferma del tecnico: "Salvo solamente Bremer, Kalulu e Yildiz".

Nazionale - In primo piano anche la Nazionale. L'Italia domani scenderà in campo a Zenica per provare a strappare il pass Mondiale contro la Bosnia. Dubbi di formazione per Rino Gattuso: "Gattuso pensa ancora a Retegui-Kean. Ma Pio è pronto". In attacco si va verso la conferma della coppia che ha iniziato anche contro l'Irlanda ma Pio scalpita e potrebbe sorpassare l'ex atalantino al rush finale.