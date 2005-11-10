Ufficiale Catania, colpo d'esperienza per la difesa: Perrotta ha firmato un annuale con opzione

Il centrale classe '94 era svincolato dopo un triennio al Padova con cui aveva conquistato la promozione in Serie B nel 2024/25

Innesto d'esperienza per il reparto difensivo del Catania che si aggiudica le prestazioni del centrale classe '94 Perrotta reduce da un triennio al Padova dove ha conquistato una promozione. Il giocatore arriva alle pendici dell'Etna da svincolato dopo la fine del suo contratto con i biancoscudati.

La nota del Catania su Perrotta

"Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Perrotta, che si lega contrattualmente alla nostra società fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione 2027/2028.

Nato a Campobasso il 14 febbraio 1994, il difensore centrale approda in rossazzurro dopo un'esperienza triennale con il Padova: con il club veneto ha disputato 84 partite e 5 reti, vincendo il girone A del campionato di Serie C nel 2025 e sommando 30 gare nel più recente torneo cadetto, in cui è andato a segno decidendo le sorti dell'incontro a Catanzaro.

Perrotta ha conquistato inoltre la promozione in B nel 2015 con il Teramo, poi revocata, e nel 2022 con il Palermo attraverso i playoff.

Completata la formazione calcistica nella Primavera del Pescara, con i biancazzurri ha esordito in seconda serie e inanellato diverse convocazioni in prima squadra, all'età di 17 anni, nell'annata conclusa con il ritorno del club adriatico in Serie A.

In carriera, l'atleta molisano ha collezionato complessivamente 382 presenze (105 in B) e 14 gol in ambito professionistico, indossando anche le maglie della Paganese, dell'Avellino, del Bari e della Pro Vercelli".