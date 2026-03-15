La Stampa dopo l'1-0 all'Udinese: "Boga rilancia la Juve, Spalletti in zona Champions"
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Alla Juventus basta una rete di Boga per battere l'Udinese. Per l'ex Sassuolo si tratta della terza rete di fila dopo quelle contro Roma e Pisa. I bianconeri si regalano così il quarto posto momentaneo, in attesa dei match di Como e Roma. La Stampa oggi in edicola dedica spazio in prima pagina all'argomento: "Boga rilancia la Juve, Spalletti in zona Champions", titola il quotidiano in taglio basso.
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