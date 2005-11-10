Juve a un passo da Muharemovic, il retroscena su Yildiz: il turco ha giocato un ruolo decisivo

Né Inter né Premier League, il difensore bosniaco ha scelto di tornare a vestire la maglia bianconera. Anche grazie all'amico Kenan.

La Juventus è sempre più vicina a riportare Tarik Muharemovic a Torino e nella buona riuscita dell'operazione, a detta del quotidiano Tuttosport, avrebbe un peso importante anche Kenan Yildiz. L'attaccante turco, infatti, halavorato in prima persona per convincere il difensore bosniaco ad accettare il ritorno in bianconero. I due sono legati da una solida amicizia nata ai tempi della Primavera e della Next Gen e, nelle ultime settimane, Yildiz avrebbe più volte ribadito all'ex compagno la bontà del progetto tecnico della Juventus, spingendolo a sposare nuovamente la causa.

I dettagli dell'accordo col Sassuolo e col difensore

L'accelerazione impressa dal club nelle ultime ore ha fatto il resto. L'intesa con il Sassuolo è ormai vicina e l'operazione dovrebbe chiudersi tra il fine settimana e l'inizio della prossima. La Juventus verserà circa 16 milioni di euro più 2 di bonus, mentre per Muharemovic è pronto un contratto quinquennale da poco più di 2 milioni di euro netti a stagione. Un investimento ritenuto particolarmente vantaggioso dalla Vecchia Signora, che considera il classe 2003 uno dei difensori mancini più promettenti del panorama italiano.

C'erano anche Inter e club di Premier League

Per Muharemovic si tratterà di un ritorno a casa dopo due stagioni trascorse al Sassuolo, esperienza che ne ha accelerato la crescita e attirato anche l'interesse dell'Inter e di alcuni club di Premier League. Alla fine, però, il richiamo della Juventus e il rapporto con Yildiz hanno avuto un peso decisivo. Mister Spalletti si prepara ad accogliere il rinforzo tanto richiesto in difesa.