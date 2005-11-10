Gimenez, niente scossa al Mondiale: resta in uscita, il Milan vuole almeno 21 milioni

Il centravanti messicano non ha ancora trovato gioia personale nel torneo e si continua a pensare alla sua cessione in estate.

L'attacco del Milan ha un'incertezza su tutte, in un reparto che a breve potrebbe essere del tutto rivoluzionato. Fra gli altri infatti rimane in forte bilico la permanenza di Santi Gimenez. Il centravanti arriva da una stagione deludente: a causa anche del lungo stop ha chiuso il campionato con zero reti all'attivo. Ed al Mondiale non sta andando molto meglio: scampoli di gara nel finale di tre gare per lui, pur in un Messico che sogna e che è volato agli ottavi di finale.

La cifra che vuole il Milan e il Porto

Secondo il Corriere dello Sport non trova riscontri la voce legata ad un presunto interesse da parte del. E ci sarebbe una cifra ben precisa fissata dal Milan per pensare di cederlo in estate: quella di 21 milioni, tale è la quantità che servirebbe per evitare minusvalenze rispetto alla cifra pagata per il suo acquisto e relativi ammortamenti.

Il flop di Gimenez

Arrivato nel gennaio 2025 per una cifra superiore ai 30 milioni di euro complessivi dal, l'attaccante non è riuscito a replicare al Milan le statistiche - ottime - ottenute in Olanda, dove aveva collezionato 65 reti in 105 apparizioni. L'esperienza in rossonero ha fatto registrare solamente 7 marcature in 37 incontri totali, con l'ultimo campionato terminato senza alcun gol all'attivo.