"I miei tiri imparabili per i portieri": Hakan Calhanoglu intervistato da La Repubblica
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"I miei tiri imparabili per i portieri". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica. A pronunciare queste parole è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter si è pronunciato al quotidiano raccontando non la sua stagione e la corsa scudetto ma sottolineando la pericolosità delle sue conclusioni dalla distanza come in occasione della rete realizzata settimana scorsa contro la Roma.
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