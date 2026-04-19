"La corsa finale è imprevedibile", L'Arena in taglio alto: "Arriva il Milan, Hellas in trincea"
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Ultima occasione per provare a riaprire il discorso salvezza. Il Verona scenderà in campo oggi contro il Milan. Al "Bemtegodi" la squadra di Sammarco cerca di tornare in corsa per un posto in Serie A anche se la missione sembra difficile. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "Arriva il Milan, Hellas in trincea: 'La corsa finale è imprevedibile'".
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