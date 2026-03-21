Lampo McTominay a Cagliari, La Repubblica: "Il Napoli secondo avvisa le milanesi"
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"Lampo McTominay: il Napoli secondo avvisa le milanesi" scrive quest'oggi La Repubblica nella sua sezione sportiva commentando così la vittoria per 1-0 del Napoli sul campo del Cagliari. iI gol del centrocampista scozzese dopo poco più di un minuto vale la quarta vittoria consecutiva e il secondo posto momentaneo a -6 dall'Inter.
La settimana libera ha rimesso come da copione le ali alla squadra di Antonio Conte, almeno dal punto di vista dei risultati. Di spettacolo invece non se ne parla, anche se il ritorno tra i titolari dopo quasi cinque mesi di Kevin De Bruyne è stato tutto sommato positivo.
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