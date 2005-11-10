TMW Juventus, Lucumì arrivato alla Continassa: fra poco le visite mediche e poi la firma

Luciano Spalletti avrà presto un nuovo rinforzo per la retroguardia. Jhon Lucumì sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. La squadra mercato bianconera capitanata da Giovanni Carnevali ha lavorato tanto per dare al tecnico toscano un nuovo innesto per quanto riguarda il pacchetto arretrato con l'intesa con il Bologna che, alla fine, è stata trovata.

Il difensore arrivato a Torino

Il giocatore colombiano infatti ha raggiunto in questi minuti la Continassa e presto sosterrà le visite mediche di rito. Dopo di che arriverà la firma sul contratto e in serata, solo ad iter completato, verrà ufficializzato dalla società. Un'operazione che si è chiusa a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro che saranno versati agli emiliani, società con cui era in scadenza di contratto nel 2027.

La carriera di Lucumi

Nel suo background il difensore conta 152 presenze e 2 gol con il Bologna, 137 gettoni e 3 reti con il Genk e 53 apparizioni con il Deportivo Cali. Inoltre è sceso in campo 42 volte con la nazionale del suo paese, la Colombia, segnando una rete, e 8 con l'Under 17. Nel suo palmares annovera una Jupiler League, una Supercoppa Belga, una Coppa del Belgio e una Coppa Italia, conquistata con Vincenzo Italiano in panchina.