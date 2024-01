Lazio, si pensa al ritorno di Candreva. Repubblica: "La Salernitana alza il muro"

La Lazio ha intenzione di chiudere il mercato con dei colpi in entrata. Fra i profili che piacciono al club biancoceleste c'è anche Antonio Candreva, che ha già giocato nella Capitale dal 2012 al 2016 collezionando oltre 150 presenze. Come riporta anche il quotidiano Repubblica, il club capitolino lo riporterebbe volentieri a Roma e si è già messo in contatto con il suo entourage. Tuttavia la Salernitana ha alzato il muro, dato che non vuole privarsi di un giocatore così importante soprattutto di fronte ad una classifica complicata.

Il problema non è di natura contrattuale, visto che Candreva andrà in scadenza nel 2025, ma piuttosto ambientale. Un'eventuale uscita del classe '87 infatti scatenerebbe la rabbia dei tifosi della Salernitana, che vuole evitare di peggiorare la propria situazione. La Lazio in ogni caso segue anche El Ghazi e Bryan Gil.