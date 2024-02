Napoli, Bruscolotti critico a Il Mattino: "Avrei richiamato subito all'ordine Osimhen"

Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen nella sfida prevista oggi al Maradona contro il Genoa. L'attaccante non è stato convocato da Walter Mazzarri, che ha avuto un confronto con il calciatore. Il nigeriano ha intenzione di non rischiare, anche in vista della prossima sfida con il Barcellona. Ad analizzare questa situazione è stato anche Giuseppe Bruscolotti, storica bandiera azzurra.

L'ex calciatore ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino, affermando che avrebbe richiamato subito all'ordine Osimhen: "La chiarezza è la prima cosa: lo avrei richiamato immediatamente all’ordine. Il calcio è un gioco di squadra ed anche Osimhen deve rispondere al gruppo. Do un cinque al club per il cammino e all’attaccante per il comportamento. Speriamo che almeno sia tornato con la testa giusta"