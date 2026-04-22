Rimonta e finale di Coppa Italia, il Corriere dello Sport stamani: "Inter infinita"
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"Inter infinita": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Como ribaltato, Chivu è in finale: dallo 0-2 al 3-2, il 13 maggio contro Atalanta o Lazio per il doblete. Fabregas domina un'ora: gol di Baturina e Da Cunha. Joseph Martinez evita il crollo, poi negli ultimi 20' la rimonta di Calha (doppietta) e Sucic.
Spazio anche all'altra semifinale di ritorno di Coppa Italia, con il seguente titolo: "Mau, questa vale". La Lazio a Bergamo (21): si riparte dal 2-2. A Formello l'abbraccio con i tifosi: "Voglio la finale, ma non esistono partite che cambiano una stagione". Marusic ci prova, dubbio in attacco: Noslin o Maldini.
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