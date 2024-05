Ufficiale Dal campo alla scrivania. Pesce è il nuovo Direttore Sportivo del Lumezzane

Lo avevamo anticipato il giorno del suo ritiro dal calcio giocato, ufficializzato al termine della stagione corrente, e ora arriva la conferma: Simone Pesce sarà il nuovo Direttore Sportivo del Lumezzane. A confermarlo la società lombarda, con la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"l Lumezzane FC è lieto di annunciare che a partire dal primo luglio Simone Pesce assumerà il ruolo di diretto sportivo della società.

Una carica importante per un uomo che ha scelto di credere nel progetto rossoblù fin dai tempi dell’Eccellenza e che con la sua esperienza è riuscito come capitano a guidare la squadra al ritorno nel professionismo.

L’ex capitano rossoblù ha dato l’addio al calcio al termine della sfida playoff contro il Legnago dopo venticinque anni di carriera in cui ha calcato i campi di serie A, B e C totalizzando quasi 700 presenze totali".