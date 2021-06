Un campione d'Europa per l'Inter. Corriere dello Sport: "Emerson Palmieri, garantisce Mancini"

"Un campione d'Europa per l'Inter. Emerson Palmieri, garantisce Mancini" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Emerson Palmieri ha parlato del suo futuro: "Vuole vedermi fare bene, quindi mi ha detto che forse sarebbe stato meglio per me andare in un'altra squadra ambiziosa, dove avrei potuto giocare il più possibile e migliorarmi ancora". L'assist all'Inter arriva dall'ex nerazzurro, il c.t. Roberto Mancini. Emerson Palmieri era un obiettivo dell'Inter con Conte e rimane un obiettivo. Il giocatore potrebbe lasciare il Chelsea ed è desideroso di una nuova esperienza e l'Inter, che presto avvierà i contatti con i Blues, sarebbe destinazione gradita.