Vendita Milan, l’assist a Elliott arriva dal Lussemburgo: chiusa l'indagine per non luogo a procedere

L’indagine della procura di Milano sulla vendita del Milan, passata da Elliott alla RedBird di Cardinale, non è stata la prima. Anche in Lussemburgo, dove si trova la sede della Rossoneri Sport Investment Luxembourg Sarl, la controllante del Milan, nel 2022 era stata aperta un'inchiesta per fare chiarezza sul passaggio di proprietà del club rossonero.

Inchiesta partita su impulso del fondo BlueSkye (che possedeva il 4,27% di Project RedBlack, la scatola sopra Rossoneri, per il restante 95,73% di Elliott). Come riferito dal Corriere della Sera oggi in edicola, il procedimento penale in Lussemburgo si è chiuso con un non luogo a procedere. L’indagine della procura di Milano è indipendente ma parte dalle stesse accuse.