Coppa d'Africa, il Burundi apre una raccolta fondi per partecipare

Fonte: Sport Mediaset

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prima, storica, qualificazione alla Coppa d'Africa per il Burundi rischia di essere compromessa per mancanza di...fondi. Il Burundi ha bisogno di 290mila euro per avere le piene coperture economiche necessarie per organizzare la trasferta (la coppa si giocherà in Egitto, ndr).

Per questo motivo il presidente della federazione locale (e anche senatore), Reverien Ndikuriyo, ha convocato una conferenza stampa per chiedere pubblicamente aiuto: "È importante che chiunque abbia i mezzi, compreso lo Stato, ci dia una mano. Ringrazio tutti quelli che hanno gioito per la nostra qualificazione, è anche a loro che chiediamo aiuto. Abbiamo aperto un conto bancario attraverso cui la gente può fornirci il suo contributo, anche via telefono”.