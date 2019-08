© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Stramaccioni e l’Esteghlal, il legame non decolla. Continuano le incomprensioni tra l’allenatore e la società. All’esordio ieri al tecnico non è stato consentito di portare un interprete (con cui aveva lavorato per mesi) in panchina. Un altro segnale di rottura, dopo le incomprensioni di mercato il boicottaggio all’esordio con la mancata presenza dell’interprete alla partita. Praticamente al tecnico non è stato consentito di dialogare con i suoi calciatori (che non parlano inglese). Una situazione paradossale. E ora si torna a parlare della risoluzione del contratto...