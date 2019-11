UFFICIALE: Montreal Impact, Fanni e Sagna salutano. Bojan resta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre a Taider, Lappalainen e Okwonkwo il Montreal Impact ha ufficializzato diverse altre operazioni, sia in entrata sia in uscita, per la prossima stagione. Il club canadese ha esercitato le opzioni per il portiere James Pantemis, il difensore Jorge Corrales e i centrocampisti Clément Bayiha, Mathieu Choinière, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Romell Quioto, Amar Sejdic, Shamit Shome. Restano inoltre sotto contratto il portiere Evan Bush, i difensori Rudy Camacho, Jukka Raitala e Karifa Yao, il centrocampista Bojan e l'attaccante Maximiliano Urruti,

Non sono invece stati esercitate le opzioni per il portiere Jason Beaulieu, i difensori Daniel Kinumbe e Thomas Meilleur-Giguère, i centrocampisti Omar Browne, Ken Krolicki e Jeisson Vargas e l'attaccante Anthony Jackson-Hamel. Lasciano inoltre il club Clement Diop, Bacary Sagna e Rod Fanni, per fine contratto. Zachary Brault-Guillard e Ballou Tabla fanno ritorno rispettivamente a Lione e Barcellona per fine prestito.