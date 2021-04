È nata la Superlega! Sagna: "Questo non è più calcio. Smetterò di seguirlo"

Bacary Sagna, ex difensore di Arsenal e Manchester City, con una breve parentesi al Benevento, ha reagito così alla nascita della Superlega europea: "Ok. Penso che smetterò di seguire il calcio, perché il calcio che conosco non è più calcio".