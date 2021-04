Benevento-Udinese: di tutto tra il 76' e il 90'. Le partenze a rilento dei friulani

Due pareggi e due sconfitte: questo il cammino del Benevento nelle ultime quattro partite. Ultima vittoria cinque giornate fa, la squadra di Inzaghi deve cercare di cambiare passo se vuol mantenersi fuori dalla zona pericolosissima della classifica. Serie negativa dell'Udinese che ha vinto una partita e ne ha perse quattro nelle ultime cinque sfide disputate in campionato. I bianconeri restano in zona tranquilla, ma devono darsi una smossa per evitare il rischio di essere risucchiati in basso.

Esiste un solo precedente a Benevento tra queste due squadre e risale alla stagione 2017/18. Tra il 76' e il 90' successe di tutto in quella partita. Benevento in vantaggio 2-1 al 76' con Coda, poi Lasagna fece una doppietta in un minuto tra il 78' e il 79'. Al 90' arrivò il 3-3 definitivo firma Bacary Sagna. I sanniti erano già retrocessi in B matematicamente la settimana precedente, mentre quella fu la prima da allenatore dei friulani per Tudor che aveva preso il posto di Oddo (esonerato dopo una serie di undici sconfitte consecutive).

L'Udinese ha il peggior differenziale tra rigori ricevuti e fischiati contro della Serie A. Meno sei, come la Fiorentina. Una leggera differenza coi viola sta nei numeri: 3 a favore e 9 contro per i bianconeri, 4 a favore e ben 10 contro per i gigliati. Partenze a rilento per l'Udinese: un solo gol siglato nei primi quindici minuti di gioco in questo campionato dalla squadra allenata da Gotti. In questo senso è la peggiore dell'intero lotto.

TUTTI I PRECEDENTI A BENEVENTO

0 vittorie Benevento

1 pareggio

0 vittorie Udinese

3 gol fatti Benevento

3 gol fatti Udinese

LA PRIMA ED ULTIMA SFIDA A BENEVENTO

2017/2018 Serie A Benevento vs Udinese 3-3