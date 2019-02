© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emozionante l'omaggio che i tifosi del Flamengo hanno riservato alle vittime della tragedia dello scorso 8 febbraio, quando in un incendio nel centro sportivo dove si allenavano le giovanili del club brasiliano sono morte dieci persone. In un Maracana esaurito e ancora scosso per l'accaduto, i tifosi hanno liberato migliaia di palloncini, come mostra il video in calce.