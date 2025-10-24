Pronostico Napoli-Inter, un big match dal peso specifico enorme

Tutto pronto per la supersfida dell'ottava giornata di Serie A: al Maradona, il Napoli di Conte ospita l'Inter in uno scontro diretto che potrebbe già avere un peso decisivo sulla corsa allo scudetto.

Pronostico Napoli-Inter quote

Il big match di campionato si presenta con due stati di forma diametralmente opposti. L'è un vero e proprio treno in corsa: sette vittorie consecutive (18 gol fatti, 2 subiti) in tutte le competizioni. Il, invece, naviga in acque agitate. Oltre all'umiliante 6-2 in Champions contro il PSV, in Serie A la squadra di Conte ha perso due delle ultime tre gare, incassando 4 gol e segnandone 3. Le recenti prestazioni hanno messo in discussione le ambizioni scudetto dei partenopei, che si trovano di fronte la squadra più in forma del momento per un cruciale esame di maturità. E nelleoffre un'interessante quota maggiorata sulla combo:

Pronostico Napoli-Inter: CONTE ammonito + Over 0,5 16.00 info 5.15 info 5.15 info

Napoli Inter pronostico, i precedenti

La lunga storia tra Napoli e Inter conta 178 capitoli, con un bilancio complessivo che sorride ai nerazzurri: 81 vittorie a 52 per il Napoli, più 45 pareggi. Tuttavia, il vento cambia drasticamente direzione quando si considerano solo gli scontri giocati in Campania: su 91 partite, il Napoli ha dominato con 42 successi contro i soli 24 dell'Inter e 25 pareggi. Curiosamente, il periodo più recente è segnato da un equilibrio perfetto: le ultime tre sfide di Serie A infatti sono terminate tutte con il punteggio di 1-1. Le ultime vere scosse risalgono alle stagioni precedenti: nella 2022/23 il Napoli vinse nettamente per 3-1 (Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano), mentre l'Inter rispose la stagione successiva, imponendosi al "Maradona" con un 3-0 firmato Calhanoglu, Barella e Thuram.

Pronostico marcatore Napoli-Inter

Tra i possibili protagonisti della super sfida tra Napoli e Inter potrebbe esserci. Per il Napoli, è in corso una vera e propria corsa contro il tempo per riavere il danese a disposizione dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime due gare. Hojlund era indubbiamente l'uomo più in forma degli azzurri: la sua assenza si sta facendo sentire, soprattutto in termini di pericolosità offensiva. Il tecnico Antonio Conte spera di recuperarlo per la sfida di sabato, ritrovando con lui quel cinismo che lo aveva portato a segnare ben 6 gol in 4 partite prima dello stop, e che potrebbe essere l'arma in più per scardinare la difesa nerazzurra. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Napoli-Inter: HOJLUND SEGNA 3.80 info 3.80 info 3.50 info 3.75 info

Dove vedere Napoli-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Inter è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 25 ottobre alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

