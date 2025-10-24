Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Napoli-Inter, un big match dal peso specifico enorme

Pronostico Napoli-Inter, un big match dal peso specifico enorme
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 18:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Tutto pronto per la supersfida dell'ottava giornata di Serie A: al Maradona, il Napoli di Conte ospita l'Inter in uno scontro diretto che potrebbe già avere un peso decisivo sulla corsa allo scudetto.

Pronostico Napoli-Inter quote


Il big match di campionato si presenta con due stati di forma diametralmente opposti. L'Inter è un vero e proprio treno in corsa: sette vittorie consecutive (18 gol fatti, 2 subiti) in tutte le competizioni. Il Napoli, invece, naviga in acque agitate. Oltre all'umiliante 6-2 in Champions contro il PSV, in Serie A la squadra di Conte ha perso due delle ultime tre gare, incassando 4 gol e segnandone 3. Le recenti prestazioni hanno messo in discussione le ambizioni scudetto dei partenopei, che si trovano di fronte la squadra più in forma del momento per un cruciale esame di maturità.

Pronostico Napoli-Inter: CONTE ammonito + Over 0,5
lottomatica16.00info
planetwin3655.15info
goldbet5.15info
Napoli Inter pronostico, i precedenti


La lunga storia tra Napoli e Inter conta 178 capitoli, con un bilancio complessivo che sorride ai nerazzurri: 81 vittorie a 52 per il Napoli, più 45 pareggi. Tuttavia, il vento cambia drasticamente direzione quando si considerano solo gli scontri giocati in Campania: su 91 partite, il Napoli ha dominato con 42 successi contro i soli 24 dell'Inter e 25 pareggi. Curiosamente, il periodo più recente è segnato da un equilibrio perfetto: le ultime tre sfide di Serie A infatti sono terminate tutte con il punteggio di 1-1. Le ultime vere scosse risalgono alle stagioni precedenti: nella 2022/23 il Napoli vinse nettamente per 3-1 (Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano), mentre l'Inter rispose la stagione successiva, imponendosi al "Maradona" con un 3-0 firmato Calhanoglu, Barella e Thuram.

Pronostico marcatore Napoli-Inter


Tra i possibili protagonisti della super sfida tra Napoli e Inter potrebbe esserci Rasmus Hojlund. Per il Napoli, è in corso una vera e propria corsa contro il tempo per riavere il danese a disposizione dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime due gare. Hojlund era indubbiamente l'uomo più in forma degli azzurri: la sua assenza si sta facendo sentire, soprattutto in termini di pericolosità offensiva. Il tecnico Antonio Conte spera di recuperarlo per la sfida di sabato, ritrovando con lui quel cinismo che lo aveva portato a segnare ben 6 gol in 4 partite prima dello stop, e che potrebbe essere l'arma in più per scardinare la difesa nerazzurra. E nelle scommesse Napoli-Inter, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Napoli-Inter: HOJLUND SEGNA
williamhill3.80info
vincitu3.80info
snai3.50info
bwin3.75info
Dove vedere Napoli-Inter in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Inter è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 25 ottobre alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

