Pronostico Juventus-Roma, la corsa Champions passa dallo Stadium

Mentre le altre squadre coinvolte nella corsa al titolo sono volate in Arabia Saudita per la Supercoppa, i riflettori sono puntati sull'Allianz Stadium, dove Juventus e Roma si affrontano in una sfida dal peso specifico enorme.

Pronostico Juventus-Roma quote

Laarriva alla sfida forte del successo per 1-0 sul campo del Bologna, una vittoria che ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti di superare proprio i felsinei in classifica e riavvicinarsi con decisione alla zona Champions. In quest'ottica, il confronto con la Roma rappresenta uno snodo fondamentale. All'Allianz Stadium i bianconeri restano imbattuti in stagione, con un bilancio di quattro vittorie e tre pareggi, dodici gol realizzati e sei subiti, numeri che confermano la solidità del rendimento casalingo.

La Roma, dal canto suo, ha ritrovato fiducia dopo due sconfitte consecutive grazie al successo interno contro il Como. La squadra di Gian Piero Gasperini va a Torino con l'obiettivo di firmare un colpo pesante in trasferta, forte di dati lontano dall'Olimpico molto incoraggianti: i giallorossi hanno infatti conquistato gli stessi punti in casa e fuori (15), con una partita esterna in meno, e vantano la miglior difesa del campionato in trasferta, con appena quattro reti subite in sette gare. E nelle quote Juventus-Roma, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Juventus Roma pronostico, i precedenti

I precedenti tra Juventus e Roma raccontano una rivalità storica che, numeri alla mano, sorride nettamente ai bianconeri. Su 204 confronti complessivi, la Juventus ha infatti collezionato 96 vittorie, contro le 49 dei giallorossi, con 59 pareggi a completare il bilancio. Il divario si amplia ulteriormente considerando le sole sfide disputate a Torino: in 103 incontri sono arrivate 65 vittorie juventine, a fronte di appena 13 successi romanisti e 23 pareggi. L'ultimo confronto diretto risale alla scorsa stagione, quando le due squadre si affrontarono subito alla terza giornata in una gara bloccata e senza reti, chiusa sullo 0-0.

Pronostico risultato esatto Juventus-Roma

Quando si parla diallo Stadium, c'è un dato che salta immediatamente all'occhio e riguarda il risultato esatto. Negli ultimi dieci scontri diretti disputati a Torino, la Juventus ha conquistato sette vittorie, con due pareggi e una sola sconfitta. Un dominio solo apparente, perché sei di questi sette successi bianconeri sono arrivati sempre con il punteggio di, a conferma di partite spesso bloccate e decise da episodi. Alla luce della posta in palio, dell'equilibrio tra le due formazioni e dell'importanza storica di questo confronto, non è da escludere che anche questa volta la sfida possa seguire lo stesso copione, con un margine minimo a fare la differenza. E nelle, la possibilità che anche questa sfida finisca 1-0 è offerta a:

Dove vedere Juventus-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 20 dicembre alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

