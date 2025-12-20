Da Lazio-Cremonese a Genoa-Atalanta: le probabili formazioni della 16^ giornata
Non c'è solo la Supercoppa italiana. Nel weekend torna protagonista di Serie A con le sei partite della 16ª giornata che rimangono, al netto delle quattro che coinvolgono formazioni impegnate nella competizione in corso di svolgimento in Arabia Saudita. Di seguito, tutte le probabili formazioni.
LAZIO-CREMONESE - Sabato 20 dicembre ore 18
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin. Allenatore: Sarri.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Floriani Mussolini, Zerbin, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
----------------------------------------------------------------------------------
JUVENTUS-ROMA - Sabato 20 dicembre ore 20.45
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cabal; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceicao, David, Yildiz. Allenatore: Spalletti.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
----------------------------------------------------------------------------------
CAGLIARI-PISA - Domenica 21 dicembre ore 12.30
CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho; Gaetano; Esposito. Allenatore: Pisacane.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister. Allenatore: Gilardino.
----------------------------------------------------------------------------------
SASSUOLO-TORINO - Domenica 21 dicembre ore 15
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. Allenatore: Baroni.
----------------------------------------------------------------------------------
FIORENTINA-UDINESE - Domenica 21 dicembre ore 18
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fortini, Fagioli, Mandragora, Kouame; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Vanoli.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
----------------------------------------------------------------------------------
GENOA-ATALANTA - Domenica 21 dicembre ore 20.45
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Maldini, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Palladino.
----------------------------------------------------------------------------------
NAPOLI-PARMA - Mercoledì 14 gennaio ore 18.30
INTER-LECCE - Mercoledì 14 gennaio ore 20.45
HELLAS VERONA-BOLOGNA - Giovedì 15 gennaio ore 18.30
COMO-MILAN - Giovedì 15 gennaio ore 20.45