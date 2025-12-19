Pronostico Lazio-Cremonese: Sarri in emergenza, Nicola sogna il sorpasso

La 16esima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Lazio e Cremonese, in programma alle 18:00 allo Stadio Olimpico. I biancocelesti partono favoriti sulla carta, ma la squadra di Nicola sogna il colpaccio che potrebbe addirittura valere il sorpasso in classifica.

Pronostico Lazio-Cremonese quote

Ladi Maurizio Sarri è reduce dell'impresa del Tardini, dove ha superato il Parma nonostante le espulsioni di Zaccagni e Basic. Ora i biancocelesti tornano all'Olimpico, dove il rendimento è incoraggiante: tre vittorie nelle ultime quattro gare, con un bottino complessivo di 13 gol segnati e appena 5 subiti dall'inizio della stagione. Sul fronte opposto, laè reduce dalla terza sconfitta nelle ultime cinque uscite, ma il suo percorso resta più che positivo. I grigiorossi mantengono infatti un bilancio perfettamente equilibrato - cinque vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte - che vale un sorprendente undicesimo posto in classifica, difficilmente pronosticabile a inizio stagione. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Lazio-Cremonese: OVER 2,5 1.95 info 1.99 info 1.95 info 2.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Lazio Cremonese pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono nettamente alla Lazio: sono 31 gli incroci complessivi tra biancocelesti e Cremonese, con un bilancio favorevole ai capitolini che contano 16 vittorie, a fronte di 7 pareggi e 8 successi grigiorossi. Un dominio che si accentua analizzando la storia recente. Dopo gli anni Novanta, infatti, Lazio e Cremonese si sono ritrovate di fronte solo a partire dal 2020, prima in Coppa Italia e poi nella stagione 2022/23 di Serie A, con un esito sempre favorevole ai biancocelesti: tre vittorie su tre, impreziosite da 11 gol segnati e appena 2 subiti. L'ultimo successo della Cremonese resta così datato nel tempo, risalendo alla stagione 1996, quando riuscì a imporsi in casa per 2-1, un ricordo lontano che certifica quanto il confronto, negli anni più recenti, abbia avuto un padrone ben definito.

Pronostico marcatore Lazio-Cremonese

Tra i possibili protagonisti di Lazio-Cremonese potrebbe esserci. L'inizio di stagione - due gol e tre assist nelle prime cinque giornate - aveva fatto immaginare un percorso ben diverso, prima che l'infortunio alla coscia rimediato dopo la gara di Torino ne frenasse bruscamente la crescita, costringendolo a uno stop di quasi due mesi. Tornato titolare nel recente match contro il Bologna, l'attaccante argentino ha mostrato segnali incoraggianti, ritrovando ritmo e presenza nel gioco. Ora, però, manca il passo successivo: tornare al gol, anche alla luce dell'emergenza che sta attraversando la Lazio. In questo senso, la sfida casalinga contro la Cremonese potrebbe rappresentare l'occasione ideale per sbloccarsi e tornare decisivo. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Lazio-Cremonese: CASTELLANOS SEGNA 2.45 info 2.50 info 2.50 info 2.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Lazio-Cremonese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 20 dicembre alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: