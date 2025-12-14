Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950

Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Roma-Como è una partita chiave per determinare le ambizioni delle due squadre. Roma che si è ridimensionata dopo aver conosciuto anche il primo posto. Anche i lariani, dopo aver incantato tutta Italia, sono tornati con i piedi per terra dopo la lezione subita dall'Inter nell'ultimo turno di campionato. Tre punti dividono le due squadre, la sfida dell'Olimpico ci dirà molto su quello che potrà essere il loro cammino da qui a fine campionato.

Pronostico Roma-Como quote


Momento delicato per la Roma, che ha perso le ultime due partite senza riuscire a segnare. Siamo già a cinque sconfitte per i giallorossi, incredibilmente tutte per 0-1. All'Olimpico sono arrivate 4 vittorie e 3 sconfitte e nei successi giallorossi solo una rete al passivo. Mai la Roma nelle gare casalinghe ha segnato più di 2 reti in una singola partita. Como che nell'ultimo turno di campionato ha bruscamente interrotto una striscia di 11 risultati utili consecutivi. Due i successi lontano dal "Sinigaglia": contro Fiorentina e Torino. Altrettante le sconfitte, contro Bologna e Inter. In quattro trasferte su sette l'attacco lariano è andato in bianco.

Pronostico Roma-Como: Over 0.5
sisal8.00info
betflag1.07info
admiralbet1.07info
netbet1.07info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
sisalfino a 6.905 euro, con 5.000€ senza depositoinfo
betflagfino a 5.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
netbetfino a 1.000 euro, col 100% sul primo depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Roma Como pronostico, i precedenti


Confronto numero 30 fra le due squadre col bilancio ampiamente in favore della Roma: 15 vittorie contro le 6 del Como. Sono 8 i pareggi. I lariani hanno vinto solo una volta nella Capitale, nel lontano aprile 1950 (0-1) mentre non strappano un pareggio da settembre 1986 (0-0). Da allora cinque vittorie consecutive della Roma, le ultime 2 per 2-1. Gasperini e Fabregas si sono sfidati già l'anno scorso, quando l'attuale tecnico romanista guidava l'Atalanta. Bilancio di una vittoria a testa.

Pronostico marcatore Roma-Como


Quattro reti in campionato per Matias Soulé, protagonista di una crescita notevole sotto la guida di Gian Piero Gasperini. L'argentino in campionato ha già colpito 4 volte, una sola però all'Olimpico, contro il Verona. Sarà molto interessante il confronto tutto albiceleste con Nico Paz e l'occasione per farsi notare dal ct Lionel Scaloni in vista dei Mondiali. Nelle scommesse Roma-Como, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Pronostico marcatore Roma-Como: MATIAS SOULE
lottomatica3.05info
bwin3.25info
goldbet3.05info
starvegas3.50info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
lottomaticafino a 2.050 euro, col 100% sul primo depositoinfo
bwinfino a 565 euro, col 50% sul primo depositoinfo
goldbetfino a 2.050 euro, col 100% sul primo depositoinfo
starvegasfino a 5.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Roma-Como in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Roma-Como è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 15 dicembre alle 20.45 allo Stadio "Olimpico" di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro verrà trasmesso anche su Sky Sport e Sky Sport Calcio.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Domani il Como va a Roma, i convocati di Fabregas: fuori solo i già noti Perrone... Domani il Como va a Roma, i convocati di Fabregas: fuori solo i già noti Perrone e Morata
Koopmeiners ammonito a Bologna, giallo pesante: l'olandese salta Juventus-Roma Koopmeiners ammonito a Bologna, giallo pesante: l'olandese salta Juventus-Roma
Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Altre notizie Pronostici
Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Quote risultato esatto Bologna-Juventus Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Pronostico Milan-Sassuolo, neroverdi storicamente indigesti al Diavolo Pronostico Milan-Sassuolo, neroverdi storicamente indigesti al Diavolo
Pronostico Atalanta-Cagliari, orobici a due facce. Serve vincere per sperare nell'Europa... Pronostico Atalanta-Cagliari, orobici a due facce. Serve vincere per sperare nell'Europa
Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali
Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi