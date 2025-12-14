Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950

Roma-Como è una partita chiave per determinare le ambizioni delle due squadre. Roma che si è ridimensionata dopo aver conosciuto anche il primo posto. Anche i lariani, dopo aver incantato tutta Italia, sono tornati con i piedi per terra dopo la lezione subita dall'Inter nell'ultimo turno di campionato. Tre punti dividono le due squadre, la sfida dell'Olimpico ci dirà molto su quello che potrà essere il loro cammino da qui a fine campionato.

Pronostico Roma-Como quote

Momento delicato per la Roma, che ha perso le ultime due partite senza riuscire a segnare. Siamo già a cinque sconfitte per i giallorossi, incredibilmente tutte per 0-1. All'Olimpico sono arrivate 4 vittorie e 3 sconfitte e nei successi giallorossi solo una rete al passivo. Mai la Roma nelle gare casalinghe ha segnato più di 2 reti in una singola partita. Como che nell'ultimo turno di campionato ha bruscamente interrotto una striscia di 11 risultati utili consecutivi. Due i successi lontano dal "Sinigaglia": contro Fiorentina e Torino. Altrettante le sconfitte, contro Bologna e Inter. In quattro trasferte su sette l'attacco lariano è andato in bianco.

Roma Como pronostico, i precedenti

Confronto numero 30 fra le due squadre col bilancio ampiamente in favore della Roma: 15 vittorie contro le 6 del Como. Sono 8 i pareggi. I lariani hanno vinto solo una volta nella Capitale, nel lontano aprile 1950 (0-1) mentre non strappano un pareggio da settembre 1986 (0-0). Da allora cinque vittorie consecutive della Roma, le ultime 2 per 2-1. Gasperini e Fabregas si sono sfidati già l'anno scorso, quando l'attuale tecnico romanista guidava l'Atalanta. Bilancio di una vittoria a testa.

Pronostico marcatore Roma-Como

Quattro reti in campionato per, protagonista di una crescita notevole sotto la guida di Gian Piero Gasperini. L'argentino in campionato ha già colpito 4 volte, una sola però all'Olimpico, contro il Verona. Sarà molto interessante il confronto tutto con Nico Paz e l'occasione per farsi notare dal ct Lionel Scaloni in vista dei Mondiali.

Dove vedere Roma-Como in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 15 dicembre alle 20.45 allo Stadio "Olimpico" di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro verrà trasmesso anche su Sky Sport e Sky Sport Calcio.

