Dopo la pesante sconfitta in Champions League, l'Inter capolista torna a concentrarsi sul campionato con l'obiettivo di riprendere il proprio cammino e dare continuità agli ottimi risultati ottenuti finora. Di fronte ci sarà il Bologna, reduce dalla prima vittoria stagionale nell'ultimo turno e determinato a dare seguito al successo di Lecce.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Bologna-Inter, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Bologna-Inter.

Consiglio TMW risultato esatto Bologna Inter: 0-2 8.00 info 7.50 info 7.80 info 8.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di procedere con il seconda pronostico sul match, dai un'occhiata alle quote +EV elaborate dalla nostra Intelligenza Artificiale. Il software, stimando la probabilità reale di ogni evento, segnala automaticamente quando un bookmaker sottovaluta un esito, evidenziando le opportunità a Valore Atteso Positivo.

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Quote risultato esatto Bologna-Inter, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Bologna-Inter più giocato online: si tratta della vittoria dei nerazzurri per 1-2. Analizzando l'esito più scelto, gli scommettitori confermano la fiducia nell'Inter, ma prevedono anche un gol del Bologna, probabilmente sulla base delle recenti difficoltà difensive dei nerazzurri.

La squadra di Chivu, infatti, nonostante stia dominando in campionato, ha mostrato non poche fragilità in fase difensiva. Gli 8 gol subiti in sei giornate rappresentano un dato significativo, soprattutto se confrontato con quello di alcune concorrenti come Roma e Lazio, che hanno incassato appena 3 reti. Un limite riconosciuto dallo stesso allenatore nerazzurro, che ha sottolineato la necessità di migliorare e sul quale la squadra sta lavorando.

Nel frattempo, gli scommettitori sembrano tenere conto di queste difficoltà, ipotizzando che anche il Bologna possa riuscire a trovare la via del gol.

Pronostico risultato esatto Bologna-Inter: 1-2 8.45 info 8.00 info 8.50 info 8.61 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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