Dopo l'ottima prova sul campo del PSG, la Roma si rituffa sul campionato, dove ad attenderla c'è una sfida tutt'altro che scontata. Domenica alle 18:00 i giallorossi ospiteranno all'Olimpico il Monza, reduce da un periodo complicato ma rinvigorito dalla netta vittoria contro la Fiorentina, che ha permesso ai brianzoli di interrompere la striscia negativa.

Pronostico Roma-Monza quote

Momento d'oro per la Roma, ancora imbattuta e reduce da quattro vittorie consecutive in campionato. Il punto di forza dei giallorossi è sicuramente l'attacco, con ben 36 reti realizzate in 12 giornate. Davanti al proprio pubblico i numeri sono ancora più significativi: cinque vittorie e un pareggio (arrivato contro l'Inter), dall'inizio della stagione.

Il Monza arriva invece all'Olimpico dopo aver interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive grazie al netto 3-0 rifilato alla Fiorentina nell'ultimo turno. Tre punti fondamentali, che hanno permesso ai brianzoli di uscire dalla zona retrocessione. Resta però molto complicato il rendimento in trasferta, dove è arrivato un solo punto in sei gare, con ben 16 reti subite.

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Prima di passare al secondo consiglio vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.

Nella tabella TOP TRENDS qui sotto troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;

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* Trend: in basso si trova invece il trend nelle ultime partite riguardo al mercato consigliato (in verde quando l'esito è stato vincente, in rosso quando è stato perdente).

Roma Monza, i precedenti

Sono appena nove i precedenti tra Roma e Monza, con un bilancio nettamente favorevole ai giallorossi: sei vittorie capitoline, una sola dei brianzoli (in coppa italia) e due pareggi. Considerando esclusivamente le sfide in Serie A, il Monza non è mai riuscito a battere la Roma.

L'ultimo confronto, disputato nella scorsa stagione, si è chiuso con un netto 4-0 per i giallorossi, grazie alle reti di Saelemaekers, Shomurodov, Angelino e Cristante. C'è poi un altro dato significativo in vista della sfida di domenica: oltre a non aver mai vinto contro la Roma in Serie A, il Monza non è mai riuscito a segnare neppure un gol nelle trasferte nella capitale.

Pronostico marcatore Roma-Monza

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Roma e Monza potrebbe esserci Rodrigo Mora. Rimasto a riposo per tutta la gara contro il PSG, il portoghese è pronto a riprendersi una maglia da titolare in campionato. Il classe 2007 è uno dei giocatori più in crescita a disposizione di Gasperini e arriva all'appuntamento dopo aver realizzato quattro gol nelle ultime quattro giornate di Serie A.

Un rendimento importante che lo candida a un ruolo da protagonista anche nella sfida di domenica. E nelle quote Roma-Monza, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Roma-Monza: MORA SEGNA 2.75 info 2.70 info 2.50 info 2.70 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Roma-Monza in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Roma-Monza è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 29 novembre alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro verrà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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