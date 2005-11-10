La Lazio, capolista del campionato e ancora imbattuta, torna in campo sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Una trasferta tutt'altro che semplice per la squadra di Gattuso, chiamata a difendere il primato contro i granata, reduci da un periodo decisamente complicato. Il Torino ha infatti raccolto appena un punto nelle ultime quattro giornate e cercherà di sfruttare il fattore campo per invertire la rotta e fermare la corsa della capolista.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Torino-Lazio, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Torino-Lazio.

Consiglio TMW risultato esatto Torino-Lazio: 1-1 6.30 info 6.10 info 6.50 info 6.30 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 5.010 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Torino-Lazio, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Torino-Lazio più giocato online. A raccogliere il maggior numero di preferenze è la vittoria dei biancocelesti per 1-2.

Una scelta che sembra trovare conferma nell'ottimo rendimento della squadra di Gattuso, protagonista fin qui di un percorso quasi impeccabile. Anche lontano dall'Olimpico, la Lazio ha dimostrato grande solidità, conquistando cinque vittorie nelle ultime sei trasferte. A rafforzare questa fiducia ci sono anche i precedenti recenti a Torino, dove i biancocelesti si sono imposti in due delle ultime tre sfide contro i granata.

Pronostico risultato esatto Torino-Lazio: 1-2 9.20 info 8.50 info 8.60 info 9.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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