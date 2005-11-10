Quote risultato esatto Torino-Lazio
Lorenzo Zoppi
La Lazio, capolista del campionato e ancora imbattuta, torna in campo sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Una trasferta tutt'altro che semplice per la squadra di Gattuso, chiamata a difendere il primato contro i granata, reduci da un periodo decisamente complicato. Il Torino ha infatti raccolto appena un punto nelle ultime quattro giornate e cercherà di sfruttare il fattore campo per invertire la rotta e fermare la corsa della capolista.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Torino-Lazio, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Torino-Lazio.
|6.30
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|6.10
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|6.50
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|6.30
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|fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID
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|fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 5.010 euro, con 10€ senza deposito
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Quote risultato esatto Torino-Lazio, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Torino-Lazio più giocato online. A raccogliere il maggior numero di preferenze è la vittoria dei biancocelesti per 1-2.
Una scelta che sembra trovare conferma nell'ottimo rendimento della squadra di Gattuso, protagonista fin qui di un percorso quasi impeccabile. Anche lontano dall'Olimpico, la Lazio ha dimostrato grande solidità, conquistando cinque vittorie nelle ultime sei trasferte. A rafforzare questa fiducia ci sono anche i precedenti recenti a Torino, dove i biancocelesti si sono imposti in due delle ultime tre sfide contro i granata.
|9.20
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|8.50
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|8.60
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|9.00
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