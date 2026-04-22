Quote calciomercato Juventus Frattesi, ritorno di fiamma bianconero?

Il futuro di Davide Frattesi resta tutto da scrivere. Il centrocampista nerazzurro è già stato al centro di numerose voci durante il mercato invernale, e il suo nome continua a circolare con insistenza.

Non è un mistero che Roma e Juventus lo seguano con interesse, così come appare evidente che al giocatore stia un po' stretto il ruolo di riserva. Una situazione che alimenta inevitabilmente le speculazioni sul suo possibile addio. E questi rumors non sono sfuggiti nemmeno agli operatori di mercato: i bookmaker hanno infatti iniziato a proporre le prime quote trasferimento Frattesi alla Juventus, segnale di come questa pista resti concreta e tutt'altro che raffreddata.

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Calciomercato Frattesi, le ultime notizie

Con il passare delle settimane, aumentano gli interrogativi sul futuro di. A fare il punto qualche giorno fa è stato il suo agente, Giuseppe Riso, che ha lasciato intendere chiaramente la situazione: "Se penso a spostarlo? Ci penso sempre, perché mi piace vederlo in campo. Vale per tutti i miei assistiti, ma per lui in particolare vorrei una stagione con continuità".

Parole che alimentano ulteriormente le riflessioni attorno al centrocampista, già accostato a diversi club negli ultimi mesi. La sensazione è che il giocatore sia orientato a valutare una nuova soluzione pur di trovare maggiore spazio. E se la squadra guidata da Luciano Spalletti dovesse tornare alla carica, la trattativa potrebbe rapidamente riaccendersi.

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