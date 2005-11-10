Inter, affari in vista col Besiktas: non solo Asllani, occhio a Frattesi e Pavard

Krtistjan Asllani rientra all'Inter dopo 6 mesi di prestito al Besiktas ma la trattativa tra le parti è tutt'altro che chiusa e non è da escludere che il regista albanese possa fare ritorno a Istanbul. Gli affari tra i due club potrebbero riprendere in questa sessione di mercato e coinvolgere altri giocatori.

Frattesi pronto a lasciare in estate

Dalla Turchia fanno sapere che la Beneamata ha offerto alcuni giocatori al club turco, tra cui Davide Frattesi. Il centrocampista è destinato a lasciare l'Inter in questa sessione di mercato, tuttavia il suo costo residuo a bilancio è ancora di 16 milioni: troppi per le casse del Besiktas che potrebbe al massimo considerare un prestito.

Pavard da ricollocare

Altro giocatore che non resterà all'Inter è Benjamin Pavard. Il Marsiglia ha deciso di non riscattare il difensore, che non rientrerà nei piani dei nerazzurri e che ha ancora due anni residui di contratto. Il Besiktas starebbe valutando le condizioni per il trasferimento pur non avendo ancora formulato un'offerta ufficiale.