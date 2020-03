-1 a Juve-Inter: i nuovi calendari delle due formazioni. Ancora non definitivi

Ufficiali date e orari fino alla 28° di A

Il caos calendari, poi la decisione. Si riparte domenica per Juventus e Inter, con lo scontro diretto all'Allianz Stadium che sarà a porte chiuse. Questi i calendari delle due formazioni, ancora costellati di punti interrogativi. Non è infatti ancora in calendario la gara di campionato dei nerazzurri contro la Sampdoria perché, se la formazione di Conte dovesse andare avanti nelle Coppe (peraltro le semifinali di Juve e Inter non hanno altrettanto data), non ci sarebbero slot utili per il recupero. Una questione risolta solo temporaneamente, dunque, Champions League ed Europa League permettendo.

JUVENTUS

8 marzo: Juventus-Inter

13 marzo: Bologna-Juventus

17 marzo: Juventus-Lione (Champions League)

21 marzo: Juventus-Lecce

dal 22 marzo al 3 aprile: sosta Nazionali per spareggi Euro 2020

4 aprile: Genoa-Juventus

7/8 aprile: quarti di finale di andata Champions League*

11 aprile: Juventus-Torino

14/15 aprile: quarti di finale di ritorno Champions League*

19 aprile: Milan-Juventus

22 aprile: Juventus-Atalanta

26 aprile: Sassuolo-Juventus

28/29 aprile: semifinali di andata Champions League*

3 maggio: Juventus-Lazio

5/6 maggio: semifinale di ritorno Champions League*

10 maggio: Udinese-Juventus

13 maggio: Sampdoria-Juventus**

17 maggio: Cagliari-Juventus

20 maggio: finale di Coppa Italia*

24 maggio: Roma-Juventus

30 maggio: finale Champions League*

* - In caso di qualificazione

** - Prende il posto di Juventus-Inter

*** - Juventus-Milan (Coppa Italia), ancora senza data

INTER

8 marzo: Juventus-Inter

12 marzo: Inter-Getafe (Europa League)

15 marzo: Inter-Sassuolo

19 marzo: Getafe-Inter (Europa League)

22 marzo: Parma-Inter

dal 23 marzo al 3 aprile: sosta Nazionali per qualificazioni Euro 2020

5 aprile: Inter-Brescia

9 aprile: quarto di finale andata Europa League*

11 aprile: Inter-Bologna

16 aprile: quarto di finale ritorno Europa League*

19 aprile: Hellas Verona-Inter

22 aprile: Inter-Torino

26 aprile: SPAL-Inter

30 aprile: semifinale di andata Europa League*

3 maggio: Roma-Inter

7 maggio: semifinali di ritorno Europa League*

10 maggio: Inter-Fiorentina

13 maggio: Genoa-Inter **

17 maggio: Inter-Napoli

20 maggio: finale di Coppa Italia*

24 maggio: Atalanta-Inter

27 maggio: finale di Europa League*

* - In caso di qualificazione

** - Prende il posto di Juventus-Inter

*** - Sampdoria-Inter (Serie A) e Napoli-Inter (Coppa Italia) ancora senza data