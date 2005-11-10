Como, oggi la prima dal 1' di Ricci: Fabregas e quello spoiler in conferenza sull'ex Milan

Samuele Ricci parte per la prima volta da titolare con il Como. Le formazioni della sfida contro il Sassuolo, valida per l’ottava giornata di Serie A, confermano ufficialmente la prima chance dal primo minuto del centrocampista arrivato in prestito dal Milan. Dopo le prime settimane trascorse ad aspettare la propria occasione, il classe 2001 all'Unipol Domus sarà chiamato a dare dunque qualità e ordine alla manovra biancoblù, in una gara che può rappresentare un passaggio importante nel suo percorso sul lago.

Il Como opta per il turnover col Sassuolo

La scelta di mister Cesc Fabregas si inserisce in un turnover di quattro cambi rispetto alla formazione schierata nel successo per 4-1 contro il Manchester United in Champions League. Ricci agirà davanti alla difesa insieme a Perrone, mentre sulla trequarti troveranno spazio Da Cunha, Caqueret e Baturina, con Douvikas riferimento offensivo. Fuori dai titolari Nico Paz, una delle novità più significative per il Como, specie dopo il doppio exploit dell'argentino tra Fiorentina e, appunto, Red Devils.

Lo spoiler di Fabregas in conferenza

Nella conferenza della vigilia, il tecnico spagnolo aveva speso parole positive per Ricci, sottolineandone la qualità, ma soprattutto l’atteggiamento mostrato fin dal suo arrivo: "Tutti troveranno spazio. Samuele si sta allenando a un livello alto, arriverà la sua possibilità ma di lui mi piace la sua qualità e soprattutto la sua mentalità da quando è arrivato qua. Dal Milan al Como è sempre stato discreto, umile, sempre con il sorriso e a lavorare. Questo io lo vedo sempre come una cosa che deve essere così. Ad alcuni ragazzi oggi viene 'mangiata la testa' invece... l'occasione può arrivare, come è successo con Liberali".