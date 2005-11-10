C’è un giocatore che probabilmente farebbe molto comodo a Luciano Spalletti e che Cesc Fabregas, questa sera, potrebbe lasciare tranquillamente in panchina. È Samuele Ricci, venticinquenne centrocampista della Nazionale italiana, arrivato in estate al Como in prestito con diritto di riscatto dal Milan. In dodici giornate di campionato, l’ex Torino ha collezionato appena tre presenze da titolare, per un totale di poco più di 320 minuti. Non certo per demeriti suoi, quanto per la concorrenza che ha trovato in riva al Lario.

Due registi, che possono anche giocare insieme. In estate, pur avendo in rosa uno dei migliori giovani interpreti del ruolo in Serie A come Maximo Perrone, il Como ha investito circa sei milioni di euro per assicurarsi Luis Milla, reduce da una stagione da dieci assist in Liga con il Getafe. Un affare incredibile: trentadue anni appena compiuti, lo spagnolo ha aggiunto esperienza al centrocampo di Fabregas, che a seconda delle partite può schierare i suoi due registi uno accanto all’altro oppure affidarsi a Lucas Da Cunha per avere un giocatore più incline ad accompagnare l’azione offensiva. Senza dimenticare Ricci e Caqueret.

La Juventus aspetta Locatelli, ma in inverno servirà un intervento?

A Torino, complici gli infortuni di Manuel Locatelli e Khephren Thuram, Spalletti ha invece dovuto affidare la costruzione del gioco a Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, due calciatori che fino a qualche mese fa sembravano destinati a lasciare la Vecchia Signora. Il tecnico di Certaldo, che ha sempre attribuito grande importanza alla qualità del primo passaggio nello sviluppo della manovra - basti pensare al ruolo di Pizarro nella sua Roma o di Lobotka nel suo Napoli -, ha più volte spiegato di considerare l’olandese un possibile regista basso. Il rendimento in crescita dell’ex atalantino può aiutare anche nelle valutazioni in vista del mercato di gennaio - che in realtà inizia il 28 dicembre -, ma resta da capire se la dirigenza bianconera riterrà sufficiente aspettare il recupero di Locatelli, previsto tra febbraio e marzo. Al Sinigaglia, intanto, Spalletti avrà di fronte una squadra che ha costruito buona parte delle proprie fortune proprio investendo sulla qualità dei centrocampisti. Anche di quelli che non giocano.