Como, Ricci: "Io come Totti e Pirlo? Lasciamoli stare dai. Era difficile oggi"

Samuele Ricci, centrocampista del Como, ha presenziato in conferenza stampa dopo l'1-0 del Como contro il Venezia. Diretta testuale a cura di TMW.

"Ci vuole tempo per entrare in questi meccanismi, dove ti vengono spesso richieste cose diverse anche da allenatori in passato. Alle volte ci vuole del tempo, non è facile quando non si gioca tanto, ti manca il ritmo di gioco. Magari fai fatica a recuperare, non sei lucido e serve un tempo di adattamento. Oggi un po' meglio, penso sia andata bene per tutti. La squadra ha fatto un ottimo lavoro. Era una partita difficile, bisognava avere pazienza per andare da una parte all'altra".

Fabregas ha detto che ti ha rivisto con giocate alla Totti e alla Pirlo. Cosa ne pensi?

"Lo ringrazio. Totti e Pirlo lasciamoli stare dai, però sono contento di tutto. Del percorso che stiamo facendo insieme, poi mi hanno accolto tutti bene. Ragazzi umili, responsabili e applicati. Non è facile. Alle volte però è più facile ambientarsi così. Se ti alleni bene viene col tempo il resto. Io sono venuto qui per dare il mio e fare bene".

Entrare al Como e nel sistema di Fabregas quanto è difficile?

"Sicuramente ogni allenatore ha una filosofia di gioco a sé. Quando parti con un tecnico nuovo ci vuole tempo per capire i movimenti, le posizioni da prendere. Non tocchi magari tanti palloni ma stai dietro per attrarre l'avversario, per trovare il ritmo. È diverso con Fabregas, ma penso di trovare molto bene: con le qualità che ho mi si addice, sei sempre in gestione della palla. Devi stare attento in fase difensiva, devi essere attento alla riaggressione. Mi trovo molto bene".

15.42 - Finisce la conferenza stampa.