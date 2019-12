Il 24 dicembre 1972 va in campo la Serie A. Si tratta dell'ultima volta del massimo torneo calcistico italiano che si gioca alla vigilia di Natale. Quell'edizione, che verrà ricordata come una delle più emozionanti della storia, vede ai nastri di partenza 16 squadre col Milan che si ritrova sotto le feste al primo posto in classifica. In quel pomeriggio i rossoneri non vanno oltre lo 0-0 contro il Napoli e tanto basta per staccare in classifica l'Inter, clamorosamente sconfitta a "San Siro" dal Vicenza. La Juventus, futura vincitrice del torneo, vince in casa contro la neopromossa Ternana per 2-0, grazie alle reti di Causio e Altafini. Da allora non si sarebbe mai più giocato così in prossimità di Natale con l'eccezione della stagione passata dove si è giocato nel giorno di Santo Stefano cercando di emulare la tradizione tipicamente anglosassone. Esperimento fallito e a partire già da quest'anno si è tornati alla classica pausa fino all'Epifania.