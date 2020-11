40 partite di fila con gol subiti per Mihajlovic: "Serve fortuna, ma dobbiamo fare di più"

Quaranta partite con almeno un gol subito per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. In conferenza stampa, il tecnico del Bologna risponde così a chi gli chiede se sia diventata un’ossessione: “Deve chiederlo a loro, sicuramente a nessuno fa piacere, né a me né a loro. Se però prendiamo gol per 40 partite, significa che ognuno deve fare di più. Ci deve aiutare anche la fortuna, perché alla prima occasione che capita agli avversari subiamo gol, mentre ad altri non capita".

