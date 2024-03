A caccia di un nuovo accordo, anche con l'opzione. La situazione di Jovic al Milan

Giocatori in scadenza, l'analisi di TMW. Tra i calciatori della prima squadra del Milan che vedranno esaurirsi il proprio contratto il prossimo 30 giugno c'è anche il centravanti serbo Luka Jovic, anche se la situazione dell'attaccante, preso dalla Fiorentina a fine mercato estivo, è un po' particolare e merita di essere spiegata nel dettaglio.

Particolare un po' come le tempistiche e la forma dell'approdo di Jovic nel mondo rossonero. Rimasto fuori dal progetto della Fiorentina, che aveva già inserito in rosa altri attaccanti come Beltran e Nzola, i quali rappresentavano un messaggio diretto anche al serbo, Jovic è diventato un'occasione delle ultime ore per il Milan. La capacità sua, ma più che altro di chi lo rappresenta (il potente Fali Ramadani) è stata quella di fiutare l'aria e capire che i dirigenti del Diavolo stavano fallendo i vari assalti a Taremi, Rafa Mir, Patson Daka e tutti gli altri potenziali numeri nove inseriti nella short list dei rossoneri.

E, quasi in un lampo e senza dare tempo di realizzare, ecco che Jovic diventava un nuovo giocatore del Milan. Legato con un contratto abbastanza particolare: un annuale fino al 30 giugno 2024 ma con inserite tre opzioni da una stagione in più ciascuna e da attivare volta volta. Ancora il suo accordo non è stato toccato, stando a quanto risulta, ma sembra difficile che (in una prima stagione da 8 gol giocando ben poche volte titolare) almeno quella fino al 2025 non venga fatta scattare. In ogni caso, previste nuove discussioni per mettere nero su bianco un nuovo accordo tra il Milan e Jovic, diverso da quello attuale.