Abate: "A Torino il peso della storia si sente. Vlasic? Sono veramente felice di lui"

Ignazio Abate, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando così la gara che attende i granata contro il Parma: "La squadra mi dà sempre segnali positivi giorno dopo giorno. Lavoriamo in un ambiente dove il peso della storia si sente, per noi deve essere un privilegio, un senso di responsabilità e di appartenenza. Il fine settimana bisogna entrare in campo con la testa libera, cercando di dimostrare solo le proprie qualità".

Il gruppo è mentalizzato?

"Assolutamente. Si stanno unendo ancora di più tra di loro, è un gruppo veramente unito, malgrado i cambiamenti, non era semplice".

Che cosa significa il fatto che torni Vlasic dall'inizio?

"Lui ha qualità, sta crescendo molto nelle mie richieste di gioco, sono veramente felice di lui, così come di tutti i componenti della rosa".

Giocherete con un 3-5-2?

"Difenderemo a 3, poi nell'impostazione del gioco si lavora per principi, alterneremo i due modi".