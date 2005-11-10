Dopo la sfida contro la capolista Lazio contano di più i 12 tiri totali, di cui 7 nello specchio, oppure pesa maggiormente la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate? Il Torino si lecca altre ferite dopo l’1-2 allo stadio Olimpico Grande Torino, ma si porta anche dietro nuovi rimpianti per le tante occasioni sprecate. Lo stato d’animo di Ignazio Abate è proprio questo: “Faccio fatica a dire qualcosa alla mia squadra, abbiamo giocato a viso aperto con la prima in classifica - ha esordito in conferenza stampa - e siamo rimasti in piedi giocandocela, anche se avremmo dovuto metterci maggiore maturità e chiudere il primo tempo sullo 0-0: non raccogliamo punti e quindi ci lascia un po’ di sconforto, ma non dobbiamo buttarci la negatività addosso perché prima o poi la ruota girerà”. Ancora una volta, la sua squadra si è divorata diverse grandi occasioni: “Non è questione di qualità, abbiamo attaccanti che hanno sempre segnato tanti gol in carriera - ha aggiunto Abate - ma è una questione di cinismo: mastichiamo amaro e spero che questa partita ci dia consapevolezza”.

Il trend, però, sta cominciando ad essere sempre più preoccupante, perché si parla di un solo punto nelle ultime cinque giornate, di quattro sconfitte in sette gare disputate allo stadio Olimpico Grande Torino, di una vittoria che manca da più di un mese: Abate sente ancora la fiducia della società? “Assolutamente sì, mi sono confrontato con il presidente e con il direttore e avverto fiducia - la risposta del tecnico a domanda secca - e non ci si può soffermare soltanto sui risultati: abbiamo cambiato tanto e stiamo crescendo, vedo prospettive importanti e bisogna avere una visione su cosa vorremo essere in futuro”. Anche Adams sta dalla parte dell’allenatore, “Crediamo nelle sue idee, ci manca soltanto l’ultimo colpo” il parere dello scozzese, e pure Urbano Cairo è ottimista: “Peccato per la sconfitta, ma è stato un bel Toro e sono fiducioso”. Il presidente ha ulteriormente acceso i riflettori sul futuro del club: “Ho detto che lo vendo ma non arriva nessuno, io mi impegno al 100% - la sua risposta - e le voci sulla Sampdoria sono roba inesistente: è nata da un episodio avvenuto in autogrill, io andavo a Trento e ho incontrato alcuni tifosi blucerchiati che andavano a Padova”.