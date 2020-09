ADL positivo: il video dell'intervista all'uscita dall'assemblea, senza mascherina

È Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, il presidente di Serie A positivo al Coronavirus, come comunicato in mattinata dalla società azzurra. Ieri, al termine dell'assemblea alla quale i venti numeri uno del massimo campionato hanno partecipato in presenza (ora test e isolamento per tutti), De Laurentiis è uscito dall'albergo senza mascherina, rispondendo in maniera sintetica alle domande dei giornalisti presenti.