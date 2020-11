Ajax, Schuurs nuovo talento sulle orme di De Ligt: in Italia ci pensa l'Inter

Perr Schuurs è uno dei giocatori più interessanti della nuova generazione dei talenti dell'Ajax, tanto che in molti lo vedono già pronto per seguire le orme di De Ligt come leadership attuale ma anche come futuro in una big europea. In tanti lo stanno già seguendo e secondo La Gazzetta dello Sport, in Italia è l'Inter che lo sta seguendo con attenzione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.