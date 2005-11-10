Ajax in vantaggio contro l'Atalanta: Arokodare sovrasta fisicamente Obric e segna l'1-0
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 22:46Serie A
autore Giacomo Iacobellis
22.10.2026 22:46Serie A
Si sblocca all'87' la sfida tra lancieri e orobici, valida per la seconda giornata della fase campionato di Conference League.
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L'Ajax punisce l'Atalanta nei minuti finali della gara di Amsterdam, valida per la seconda giornata della fase campionato di Conference League. A sbloccarla è Tolu Arokodare, che sfrutta la sua fisicità ed esperienza su un lancio dalle retrovie per imporsi sul giovane Obric e involarsi a tu per tu con Carnesecchi. Il suo letale shoutout vale l'1-0, meritato, dei lancieri all'87'.
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