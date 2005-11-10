Ecco Arokodare (15 mesi dopo): era tra i primi obiettivi dell'Atalanta per il dopo Retegui

L'Atalanta ieri sera ad Amsterdam ha incassato la quinta sconfitte nelle prime undici partite della gestione Maurizio Sarri. La società bergamasca anche dopo il ko contro l'Ajax non ha cambiato di un centimetro la sua posizione, è compatta al fianco di un tecnico che ieri dopo il 2-0 finale a favore dei padroni di casa ha voluto evidenziare il bicchiere mezzo pieno. I motivi per cui è necessario guardare avanti con fiducia: "A cinque minuti dalla fine ero rammaricato per il risultato. Abbiamo avuto tantissime opportunità, tante volte in campo aperto e in superiorità numerica, quindi ero rammaricato per non essere sopra nel risultato", ha detto dopo il 90esimo. Peccato però che negli ultimi cinque minuti l'Atalanta non solo non sia riuscita a sbloccare il punteggio, ma abbia pure incassato due gol. La rete del definitivo 2-0 è stata realizzata da un giovanissimo Abdellah Ouazane, da un giocatore di cui sicuramente sentiremo parlare. Quella che ha sbloccato e indirizzato il match da Tolu Arokodare, calciatore di cui invece in Italia s'è già discusso a lungo. Soprattutto a Bergamo.

Era tra i nomi per il dopo Retegui

E qui bisogna fare un passo indietro di circa 15 mesi. E' luglio 2025, i Percassi stanno definendo la cessione di Mateo Retegui in Arabia Saudita e nel frattempo valutano chi potrebbe prendere il suo posto. L'Atalanta all'inizio guarda soprattutto in giro per l'Europa: piace Rodrigo Muniz del Fulham, intrigano i profili di Georges Mikautadze e Franculino, viene seguito a lungo proprio Tolu Arokodare, centravanti nigeriano classe 2000 allora al Genk. I contatti per quest'ultimo sono stati prolungati e copiosi, ma alla fine la società orobica per sostituire Retegui spedito i primi di agosto all'Al-Qadisiya per 67 milioni di euro decise di puntare su Nikola Krstovic.

L'Ajax può riscattarlo per 20 milioni

Sfumata l'Atalanta, Arokodare nell'estate 2025 s'è trasferito al Wolverhampton e un anno più tardi - dopo un'avventura in Premier con più ombre che luci - è passato all'Ajax in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Grossomodo la stessa cifra che sarebbe servita per portarlo in Italia 15 mesi fa, un po' meno rispetto ai 25 milioni di euro spesi dalla Dea per acquistare dal Lecce Nikola Krstovic.